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В Умани на Рош ха-Шана ожидают 50 тысяч хасидов

Пятница, 27 августа 2021, 12:45
В Умани на Рош ха-Шана ожидают 50 тысяч хасидов
Фото НПУ

Около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств намерены приехать в Украину на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана – 6-8 сентября в Умани.

Источник: сайт МВД по результатам встречи министра внутренних дел Дениса Монастырского с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским

Дословно: "Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств".

Детали: По его словам, израильские граждане должны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

Монастырский в свою очередь отметил, что во время пограничного контроля будет проводиться комплекс мер безопасности.

По данным МВД, в Умани общественный порядок будут обеспечивать украинские и израильские правоохранители. В городе уже развернули ситуационный центр полиции.

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Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

Украинская правда

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Темы: УманьМВДхасиды
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