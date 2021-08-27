Підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки підліток був при здоровому глузді - прокуратура
П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:06
Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать про те, що на момент злочину він був при здоровому глузді.
Джерело: прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний був осудним і усвідомлює свої дії і наслідки від них".
Деталі: За словами Чубенка, 27 серпня рішенням Київського районного суду міста Харкова підлітку продовжили запобіжний захід ще на 30 днів на час слідства. В цей час він буде утримуватися в спеціальному приймальнику-розподільнику для дітей.
Передісторія:
- Про зникнення дитини на Харківщині 28 липня о 19:10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.
- На пошуки дівчинки задіяли особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, Нацгвардії, група кінологів та громадськість.
- У цей же день близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.
- Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству. Вовчанський районний суд Харківської області застосував до підлітка запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.