Підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки підліток був при здоровому глузді - прокуратура

Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать про те, що на момент злочину він був при здоровому глузді.

Джерело: прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний був осудним і усвідомлює свої дії і наслідки від них".

Деталі: За словами Чубенка, 27 серпня рішенням Київського районного суду міста Харкова підлітку продовжили запобіжний захід ще на 30 днів на час слідства. В цей час він буде утримуватися в спеціальному приймальнику-розподільнику для дітей.

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