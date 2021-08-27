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Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки подросток был вменяем - прокуратура

Пятница, 27 августа 2021, 13:06
Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки подросток был вменяем - прокуратура
резонансное убийство 6-летней. фото прокуратуры

Заключения психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют о том, что на момент преступления он был вменяем.

Источник: пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них".

Детали: По словам Чубенко, 27 августа решением Киевского районного суда города Харькова подростку продлили меру пресечения еще на 30 дней на время следствия. В это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей.

Предыстория:

  • Об исчезновении ребенка в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.
  • На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность.
  • В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.
  • Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Вовчанский районный суд Харьковской области применил к подростку меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

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Темы: убийствоХарьковская областьпрокуратура
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