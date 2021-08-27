Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки подросток был вменяем - прокуратура

Заключения психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют о том, что на момент преступления он был вменяем.

Источник: пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них".

Детали: По словам Чубенко, 27 августа решением Киевского районного суда города Харькова подростку продлили меру пресечения еще на 30 дней на время следствия. В это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей.

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