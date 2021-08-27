Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

Кріштіану Роналду переходить із "Ювентуса" до клубу "Манчестер Юнайтед", де він грав з 2003 по 2009 рік.

Джерело: "Манчестер Юнайдет" у Twitter, Tribuna.com

Деталі: В англійському клубі вже підтвердили повернення 36-річного нападника.

Повідомлялось, що футболіст буде отримувати 25 мільйонів фунтів в рік. Вартість переходу футболіста у клуб оцінюють в 25 мільйонів євро.

Роналду виступав за цей клуб з 2003 по 2009 рік. Потім він перейшов в "Реал", де грав до 2018 року. Останні роки він виступав за "Ювентус".

У 2008 році Роналду разом із "Манчестер Юнайтед" виграли Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу. У складі цієї ж команди він тричі вигравав чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги та один раз Кубок країни.