Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"
Кріштіану Роналду переходить із "Ювентуса" до клубу "Манчестер Юнайтед", де він грав з 2003 по 2009 рік.
Джерело: "Манчестер Юнайдет" у Twitter, Tribuna.com
Деталі: В англійському клубі вже підтвердили повернення 36-річного нападника.
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo
— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
Повідомлялось, що футболіст буде отримувати 25 мільйонів фунтів в рік. Вартість переходу футболіста у клуб оцінюють в 25 мільйонів євро.
Роналду виступав за цей клуб з 2003 по 2009 рік. Потім він перейшов в "Реал", де грав до 2018 року. Останні роки він виступав за "Ювентус".
У 2008 році Роналду разом із "Манчестер Юнайтед" виграли Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу. У складі цієї ж команди він тричі вигравав чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги та один раз Кубок країни.