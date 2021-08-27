Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Пятница, 27 августа 2021, 19:55
Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images

Криштиану Роналду переходит из "Ювентуса" в клуб "Манчестер Юнайтед", где он играл с 2003 по 2009 год.

Источник: "Манчестер Юнайдет" в Twitter, Tribuna.com

Детали: В английском клубе уже подтвердили возвращение 36-летнего нападающего.

Сообщалось, что футболист будет получать 25 миллионов фунтов в год. Стоимость перехода футболиста в клуб оценивают в 25 миллионов евро.

Роналду выступал за этот клуб с 2003 по 2009 год. Затем он перешел в "Реал", где играл до 2018 года. Последние годы он выступал за "Ювентус".

В 2008 году Роналду вместе с "Манчестер Юнайтед" выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе этой же команды он трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: