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Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Пятница, 27 августа 2021, 19:55
Фото: Getty Images

Криштиану Роналду переходит из "Ювентуса" в клуб "Манчестер Юнайтед", где он играл с 2003 по 2009 год.

Источник: "Манчестер Юнайдет" в Twitter, Tribuna.com

Детали: В английском клубе уже подтвердили возвращение 36-летнего нападающего.

Сообщалось, что футболист будет получать 25 миллионов фунтов в год. Стоимость перехода футболиста в клуб оценивают в 25 миллионов евро.

Роналду выступал за этот клуб с 2003 по 2009 год. Затем он перешел в "Реал", где играл до 2018 года. Последние годы он выступал за "Ювентус".

В 2008 году Роналду вместе с "Манчестер Юнайтед" выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе этой же команды он трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

Темы: футбол
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