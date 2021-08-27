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Байдена попередили про можливість нових терактів у Кабулі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 20:41

Президента Джо Байдена та віцепрезидента США Камалу Гарріс попередили про ймовірність нових терористичних атак в Кабулі. 

Джерело: CNN

Деталі: Відповідну інформацію їм надали експерти з національної безпеки. За словами речника Білого дому, США вживають максимальних заходів безпеки у кабульському аеропорту. 

Один із чиновників, з яким спілкувались в CNN, заявив, що наступні кілька днів для американської місії в Афганістані будуть найбільш небезпечним періодом. 

Байден також доручив державному секретарю вести перемовини з міжнародними партнерами щодо евакуації громадян третіх країн та афганців навіть коли американські військові залишать Афганістан.

Що передувало: 26 серпня у Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей. Згодом стало відомо про ще один вибух

Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава"

Біля аеропорту Кабула в результаті двох атак терористів-смертників загинули щонайменше 170 осіб.

Теми: АфганістанБайденСШАтероризм
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