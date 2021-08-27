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Байдена предупредили о возможности новых терактов в Кабуле

Пятница, 27 августа 2021, 20:41

Президента Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис предупредили о вероятности новых террористических атак в Кабуле.

Источник: CNN

Детали: Соответствующую информацию им предоставили эксперты по национальной безопасности. По словам представителя Белого дома, США принимают максимальные меры безопасности в кабульском аэропорту.

Один из чиновников, с которым общались в CNN, заявил, что следующие несколько дней для американской миссии в Афганистане будут наиболее опасным периодом.

Байден также поручил государственному секретарю вести переговоры с международными партнерами по эвакуации граждан третьих стран и афганцев даже когда американские военные покинут Афганистан.

Что предшествовало: 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

У аэропорта Кабула в результате двух нападений террористов-смертников погибли по меньшей мере 170 человек.

Темы: АфганистанБайденСШАтерроризм
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