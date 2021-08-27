Індикаторів перенесення зустрічі Зеленського і Байдена немає – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що немає жодних ознак, які б свідчили про те, що зустріч американського та українського президентів можуть перенести.

Джерело: Кулеба в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони".

Деталі: За словами Кулеби, візит Зеленського до США погоджений на 99%.

Що передувало: Події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США, однак у зв’язку з розширенням програми візиту його зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 31, а не 30 серпня, як повідомлялося раніше.

Як повідомлялося, президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.