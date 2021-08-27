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Индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена нет – Кулеба

Пятница, 27 августа 2021, 22:43
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что встреча американского и украинского президентов может быть перенесена. 

Источник: Кулеба в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны".

Детали: По словам Кулебы, визит Зеленского в США согласован на 99%.

Что предшествовало: События в Афганистане не изменили план подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, однако в связи с расширением программы визита его встреча с президентом Джо Байденом состоится 31, а не 30 августа, как сообщалось ранее.

Как сообщалось, президент Украины в рамках визита в США может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Темы: ЗеленскийБайденСША
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