Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі зросла до 200 – ЗМІ

Внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Джерела видання серед посадовців Афганістану стверджують, що кількість загиблих місцевих мешканців зросла майже до 200. Одна з лікарень в центрі Кабула повідомила, що до неї доставили тіла 145 вбитих.

Терористичне угруповання "Талібан" звинуватило в теракті Вашингтон. Той, на їх думку, не надав достатньої безпеки. Хоча відповідальність за атаку на себе взяли ще одні терористи – представники "Ісламської держави".

Що передувало: Раніше повідомлялось, що біля аеропорту Кабула в результаті двох атак терористів-смертників загинули щонайменше 170 осіб.

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