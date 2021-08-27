Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ

В результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Источники среди должностных лиц Афганистана утверждают, что количество погибших местных жителей выросло почти до 200. Одна из больниц в центре Кабула сообщила, что к ней доставили тела 145 убитых.

Террористическая группировка "Талибан" обвинила в теракте Вашингтон. Тот, по их мнению, не предоставил достаточной безопасности. Хотя ответственность за атаку взяли на себя еще одни террористы – представители "Исламского государства".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что возле аэропорта Кабула в результате двух нападений террористов-смертников погибли по меньшей мере 170 человек.

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