Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ

Пятница, 27 августа 2021, 23:11
Фото: AFP

В результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Источники среди должностных лиц Афганистана утверждают, что количество погибших местных жителей выросло почти до 200. Одна из больниц в центре Кабула сообщила, что к ней доставили тела 145 убитых.

Террористическая группировка "Талибан" обвинила в теракте Вашингтон. Тот, по их мнению, не предоставил достаточной безопасности. Хотя ответственность за атаку взяли на себя еще одни террористы – представители "Исламского государства".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что возле аэропорта Кабула в результате двух нападений террористов-смертников погибли по меньшей мере 170 человек.

Предыстория:

  • 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.
  • Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Темы: Афганистантеракт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские наемники на Донбассе убили украинского военного

СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью

Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19

Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Все новости...
Афганистан
Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
Байдена предупредили о возможности новых терактов в Кабуле
В результате теракта возле аэропорта Кабула погибли граждане Великобритании
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: наибольшая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"
07:23
Российские наемники на Донбассе убили украинского военного
06:54
Украина остается 5-той в Европе по суточной смертности от коронавируса
05:50
Оккупанты на Донбассе размещают вооружение в запрещенных зонах
04:48
США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка без сопровождения взрослых
03:48
СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью
02:53
Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19
01:59
В харьковской мэрии полиция провела обыски
01:38
5 тысяч военных США контролируют аэропорт в Кабуле – СМИ
00:55
Штаты предоставят Украине $60 млн помощи
Все новости...