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Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і Байдена

П'ятниця, 27 серпня 2021, 23:48
Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і Байдена
Фото: УП

На тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж таки відбудеться, що підтвердили у Білому домі.

Джерело: брифінг речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова: "На наступному тижні президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. 

Буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також буде обговорюватися співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, заснованих на наших спільних демократичних цінностях".

Що передувало: Події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США, однак у зв’язку з розширенням програми візиту його зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 31, а не 30 серпня, як повідомлялося раніше.

Як повідомлялося, президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. 

Українська правда

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Теми: СШАБайденЗеленський
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