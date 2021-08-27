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Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена

Пятница, 27 августа 2021, 23:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена
Фото: УП

На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Прямая речь: "На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на наших общих демократических ценностях". 

Что предшествовало: События в Афганистане не изменили план подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, однако в связи с расширением программы визита его встреча с президентом Джо Байденом состоится 31, а не 30 августа, как сообщалось ранее.

Как сообщалось, президент Украины в рамках визита в США может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Украинская правда
Темы: СШАБайденЗеленский
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