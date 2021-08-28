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Штаты предоставят Украине $60 млн помощи

Суббота, 28 августа 2021, 00:55
Штаты предоставят Украине $60 млн помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил предоставить Украине помощь в размере 60 млн долларов.

Источник: Белый дом

Дословно документ, подписанный Байденом: "... делегирую госсекретарю полномочия ... направить 60 млн долларов на оборонные расходы и услуги Министерства обороны (Украины - ред.), а также военное образование и обучение".

Напомним: На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.

Украинская правда
Темы: СШАУкраина
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