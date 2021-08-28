Штаты предоставят Украине $60 млн помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил предоставить Украине помощь в размере 60 млн долларов.

Источник: Белый дом

Дословно документ, подписанный Байденом: "... делегирую госсекретарю полномочия ... направить 60 млн долларов на оборонные расходы и услуги Министерства обороны (Украины - ред.), а также военное образование и обучение".

Напомним: На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.