5 тисяч військових США контролюють аеропорт у Кабулі – ЗМІ

Понад 5 тисяч військових Штатів контролюють аеропорт у Кабулі, запобігаючи можливим терактам.

Джерело: AFP

Пряма мова генерала Кеннета МакКензі: "Ми повинні перевірити людей, перш ніж вони вийдуть на аеродром. Ми повинні переконатися, що вони не несуть бомби чи будь-якої іншої зброї, яка може потрапити на літак".

Деталі: Більше 5 000 американських військовослужбовців, які контролюють аеропорт, взяли на себе роль охоронців на вході аеропорту в Кабулі.

Пентагон при цьому заявив, що має намір продовжити перевірку біженців на вході в аеропорт і при посадці на літаки до 31 серпня.

Нагадаємо: Внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.

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