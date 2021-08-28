5 тисяч військових США контролюють аеропорт у Кабулі – ЗМІ
Субота, 28 серпня 2021, 01:38
Понад 5 тисяч військових Штатів контролюють аеропорт у Кабулі, запобігаючи можливим терактам.
Джерело: AFP
Пряма мова генерала Кеннета МакКензі: "Ми повинні перевірити людей, перш ніж вони вийдуть на аеродром. Ми повинні переконатися, що вони не несуть бомби чи будь-якої іншої зброї, яка може потрапити на літак".
Деталі: Більше 5 000 американських військовослужбовців, які контролюють аеропорт, взяли на себе роль охоронців на вході аеропорту в Кабулі.
Пентагон при цьому заявив, що має намір продовжити перевірку біженців на вході в аеропорт і при посадці на літаки до 31 серпня.
Нагадаємо: Внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.
Передісторія:
- 26 серпня у Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей. Згодом стало відомо про ще один вибух.
- Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".