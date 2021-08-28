5 тысяч военных США контролируют аэропорт в Кабуле – СМИ
Суббота, 28 августа 2021, 01:38
Более 5 тысяч военных Штатов контролируют аэропорт в Кабуле, предотвращая возможные теракты.
Источник: AFP
Прямая речь генерала Кеннета МакКензи: "Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любой другой оружия, которое может попасть на самолет".
Детали: Более 5 000 американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.
Пентагон при этом заявил, что намерен продолжить проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.
Напомним: В результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.
Предыстория:
- 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.
- Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".