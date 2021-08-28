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5 тысяч военных США контролируют аэропорт в Кабуле – СМИ

Суббота, 28 августа 2021, 01:38
5 тысяч военных США контролируют аэропорт в Кабуле – СМИ
Фото: AFP

Более 5 тысяч военных Штатов контролируют аэропорт в Кабуле, предотвращая возможные теракты.

Источник: AFP

Прямая речь генерала Кеннета МакКензи: "Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любой другой оружия, которое может попасть на самолет".

Детали: Более 5 000 американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.

Пентагон при этом заявил, что намерен продолжить проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.

Напомним: В результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

Предыстория:

  • 26 августа в Кабуле около международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей. Позже стало известно, что прогремело по меньшей мере два взрыва.
  • Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Темы: АфганистанСША
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