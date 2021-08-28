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Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19

Суббота, 28 августа 2021, 02:53
Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19
Фото: МОЗ

Американская разведка заявляет, что COVID-19, вероятно, не разработан как биологическое оружие, а скорее всего, имел место лабораторный инцидент или заражение от животного.

Источник: отчет Офиса директора Национальной разведки США (ODNI)

Дословно: "Все агентства выдвигают две гипотезы: естественное происхождение от зараженного животного и лабораторный инцидент".

Детали: В отчете говорится о том, что нет единой версии происхождения вируса.

Однако большинство агентств разведки склоняются к мнению, что коронавирус ни был генетически модифицирован, следовательно, "не разработан как биологическое оружие".

"Если мы получим информацию о самых первых случаях заражения, это может изменить нашу оценку гипотез", – говорится в отчете.

Дополнено: Президент США Джо Байден прокомментировал указанный отчет разведки и обвинил Китай в сокрытии правды.

Украинская правда

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Темы: СШАкоронавирус
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