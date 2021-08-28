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США евакуювали з Афганістану 34 дитини без супроводу дорослих

Субота, 28 серпня 2021, 04:48
Фото: AFP

Щонайменше 34 афганських дитини без супроводу були евакуйовані до США.

Джерело: ABC News із посиланням на представника Держдепу

Деталі: Деякі з цих дітей подорожували з дорослими. Їх знайшли і повернули дорослим.

Інші ж були розміщені в офісі з розселення біженців.

Неповнолітні без супроводу "не представляють значної частки прибулих афганців", і ДМС працює над тим, щоб розмістити цих дітей у притулках "з ліцензованими медичними працівниками, здатними надавати культурно та мовно відповідні послуги", - сказав представник департаменту.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден заявив про прискорення "важкої і болючої" евакуації американців і десятків тисяч інших людей з Кабула, але не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

Теми: Афганістан


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