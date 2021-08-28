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США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка без сопровождения взрослых

Суббота, 28 августа 2021, 04:48
Фото: AFP

По меньшей мере 34 афганских ребенка без сопровождения были эвакуированы в США.

Источник: ABC News со ссылкой на представителя Госдепа

Детали: Некоторые из этих детей путешествовали со взрослыми. Их нашли и вернули взрослым

Другие же были размещены в офисе по расселению беженцев.

Несовершеннолетние без сопровождения "не представляют значительную часть прибывших афганцев, и ГМС работает над тем, чтобы разместить этих детей в приютах "с лицензированными медицинскими работниками, способными оказывать культурные и языковые соответствующие услуги", - сказал представитель департамента.

Напомним: Президент США Джо Байден заявил об ускорении "тяжелой и болезненной" эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула, но не исключил, что вывоз людей может быть продлен после установленного дедлайна 31 августа.

Темы: Афганистан
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