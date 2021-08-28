Окупанти на Донбасі розміщують озброєння в заборонених зонах

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі озброєння і військову техніку, розміщену з порушення ліній відведення або ж у заборонених місцях.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 20 гаубиць, 8 танків і 6 реактивних систем залпового вогню, розміщених з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької області, у тому числі на двох полігонах і у трьох житлових кварталах.

За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 6 танків, 2 зенітні ракетні комплекси та 1 міномет на аеродромі та в житловому кварталі в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей.

У непідконтрольному урядові районі Донецької області спостерігачі бачили 18 бойових броньованих машин, зокрема 16 на полігоні, у зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонене.