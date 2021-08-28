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Окупанти на Донбасі розміщують озброєння в заборонених зонах

Субота, 28 серпня 2021, 05:50
Окупанти на Донбасі розміщують озброєння в заборонених зонах
Фото: ATR

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі озброєння і військову техніку, розміщену з порушення ліній відведення або ж у заборонених місцях.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 20 гаубиць, 8 танків і  6 реактивних систем залпового  вогню, розміщених з  порушенням  ліній  відведення в непідконтрольних  урядові  районах Донецької області, у тому числі на двох полігонах і у трьох житлових кварталах.

За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала  6 танків,  2 зенітні  ракетні  комплекси  та  1 міномет  на  аеродромі  та  в житловому кварталі в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей.

У непідконтрольному урядові районі Донецької області спостерігачі бачили 18 бойових броньованих машин, зокрема 16 на полігоні, у зоні, де розміщення  важкого озброєння та військової техніки заборонене.

Українська правда

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Теми: Донбасвійна
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