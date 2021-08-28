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Оккупанты на Донбассе размещают вооружение в запрещенных зонах

Суббота, 28 августа 2021, 05:50
Оккупанты на Донбассе размещают вооружение в запрещенных зонах
Фото: ATR

Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе вооружение и военную технику, размещенную по нарушению линий отвода или в запрещенных местах.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на двух полигонах и в трех жилых кварталах.

По линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 6 танков, 2 зенитные ракетные комплексы и 1 миномет на аэродроме и в жилом квартале в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

В неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 18 боевых бронированных машин, в том числе 16 на полигоне, в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
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