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Україна залишається 5-тою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Субота, 28 серпня 2021, 06:54
Україна залишається 5-тою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
Фото: ABC News

За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на 5 місці в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 190 тисяч, в Індії – понад 46 тисячу, у Британії – понад 38 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Британія, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 193 195 990 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 498 974 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • 26 серпня в Україні зафіксували 2 032 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби і 66 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 838 осіб, одужали 1 253 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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