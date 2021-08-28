Україна залишається 5-тою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на 5 місці в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 190 тисяч, в Індії – понад 46 тисячу, у Британії – понад 38 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Британія, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 193 195 990 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 498 974 смерті від COVID-19.

Передісторія: