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Украина остается 5-той в Европе по суточной смертности от коронавируса

Суббота, 28 августа 2021, 06:54
Украина остается 5-той в Европе по суточной смертности от коронавируса
Фото: ABC News

За сутки 26 августа в мире диагностировали более 711 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании. За суточной смертностью Украина находится на 5 месте в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 190 000, в Индии – более 46 тысячи, в Великобритании – более 38 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Япония.

Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Испания, Великобритания, Украина в этом рейтинге – на 5 месте.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 193 195 990 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 498 974 смерти от COVID-19.

Напомним: 26 августа в Украине зафиксировали 2 032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни и 66 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 838 человек, выздоровели 1 253 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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