Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина остается 5-той в Европе по суточной смертности от коронавируса

Суббота, 28 августа 2021, 06:54
Фото: ABC News

За сутки 26 августа в мире диагностировали более 711 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании. За суточной смертностью Украина находится на 5 месте в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 190 000, в Индии – более 46 тысячи, в Великобритании – более 38 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Япония.

Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Испания, Великобритания, Украина в этом рейтинге – на 5 месте.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 193 195 990 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 498 974 смерти от COVID-19.

Напомним: 26 августа в Украине зафиксировали 2 032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни и 66 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 838 человек, выздоровели 1 253 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

фотоВ штабе рассказали детали обстрела Авдеевки российскими наемниками

МОЗ Украины разрывает контракт с Serum Institute of India – Ляшко

фотоСБУ разоблачила мощную ботоферму, которая работала на РФ против "Крымской платформы"

Гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, движение поездов на Донетчине ограничено

Все новости...
коронавирус
Разведка США обнародовала новые данные о происхождении COVID-19
Ковид-сертификаты в "Дії" получили почти треть миллиона украинцев
У работодателей нет оснований заставлять работников вакцинироваться от COVID – Минэкономики
Последние новости
18:12
В Германии полностью привили от коронавируса 60% населения
17:50
Война на востоке: 13 нарушений, 4 раненых и 4 травмированных
17:31
Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ
17:30
Марченко назвал причины добровольного декларирования
17:10
Из Афганистана эвакуировали всех желающих украинцев - Ермак
17:04
фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два
16:41
Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ
16:34
фотоПод ОП прошли акции перед встречей Зеленского и Байдена
15:58
За 2 года на базе будущего биокластера построят научный центр – Ляшко
15:47
Боевики ранили трех украинских военных
Все новости...