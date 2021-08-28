Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей

На цьому тижні стало відомо, що книгу "Щоб не було у 16 запізно", яка розповідає про "традиційні сімейні цінності", закуплять за державні кошти для бібліотек країни. Після чого МКІП заявив, що такі книги все ж не мають фінансуватися за кошти платників податків.

Джерело: коментар Міністерства культури та інформаційної політики для Української правди

Деталі: Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.

У книзі зокрема пропагується сексистське виховання хлопчиків та дівчаток. На думку авторки, дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною, а хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним.

Ланге у своєму творі стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".

Спеціаліст з комунікацій Микола Ябченко заявив, що авторка книги не має освіти психолога і педагога, але попри це викладає психологію в ліцеї і пише книгу, яка за кошти платників податків має потрапити в бібліотеки.

Позиція МКІП: "Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві. Водночас, є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків. Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни".

Більше деталей: У міністерстві наголосили, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя "є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи".

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