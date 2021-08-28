Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей

Субота, 28 серпня 2021, 12:03
Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей
Марина Ланге

На цьому тижні стало відомо, що книгу "Щоб не було у 16 запізно", яка розповідає про "традиційні сімейні цінності", закуплять за державні кошти для бібліотек країни. Після чого МКІП заявив, що такі книги все ж не мають фінансуватися за кошти платників податків.  

Джерело: коментар Міністерства культури та інформаційної політики для Української правди

Деталі: Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.

У книзі зокрема пропагується сексистське виховання хлопчиків та дівчаток. На думку авторки, дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною, а хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним.

Ланге у своєму творі стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".

Спеціаліст з комунікацій Микола Ябченко заявив, що авторка книги не має освіти психолога і педагога, але попри це викладає психологію в ліцеї і пише книгу, яка за кошти платників податків має потрапити в бібліотеки.

Позиція МКІП: "Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві. Водночас, є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків. Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни".

Більше деталей: У міністерстві наголосили, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя "є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи".

Нагадаємо:

  • Марина Ланге презентувала книгу "Щоб не було у 16 запізно" в Києві на традиційній виставці "Книжковий Арсенал". Її сприйняли неоднозначно.
  • Письменниця розповідала, що в особисті повідомлення їй стали приходити погрози. А онлайн магазин Yakaboo зняв книгу з продажу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінкультурискандалгендердіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Мінкультури
Три дні на передачу майна. Комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерській лаврі
Держкіно підтримує чи шкодить: історія інтерв'ю, яке не відбулось
Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: