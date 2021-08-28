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Минкульт передумал покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании детей

Суббота, 28 августа 2021, 12:03
Марина Ланге

На этой неделе стало известно, что книгу "Чтобы не было в 16 поздно", которая рассказывает о "традиционных семейных ценностях", закупят за государственные средства для библиотек страны. После чего МКИП заявил, что такие книги все же не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Источник: комментарий Министерства культуры и информационной политики для Украинской правды

Детали: Книга Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно" попала в перечень из 689 наименований изданий, который согласован тремя экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информации.

В книге в частности пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной и умиротворенной, а мальчик - целенаправленным, щедрым и аскетичным.

Ланге в своем произведении утверждает, что "мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства", а девочки "уже рождаются с женскими качествами".

Специалист по коммуникациям Николай Ябченко заявил, что автор книги не имеет образования психолога и педагога, но несмотря на это преподает психологию в лицее и пишет книгу, которая за средства налогоплательщиков должна попасть в библиотеки.

Позиция МКИП: "Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении. В то же время, есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков. Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, которое "отвечает" представлениям о женственности и мужественности.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос в Украинский институт книги о возможности остановить процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны".

Больше деталей: В министерстве отметили, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни "является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, которое придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы".

Напомним:

  • Марина Ланге презентовала книгу "Чтобы не было в 16 поздно" в Киеве на традиционной выставке "Книжный Арсенал". Ее восприняли неоднозначно.
  • Писательница рассказывала, что в личные сообщения ей стали приходить угрозы. А онлайн магазин Yakaboo снял книгу с продажи.

Украинская правда
Темы: Минкультурыскандалгендердети
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