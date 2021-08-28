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Британія в суботу припинить евакуацію цивільних з Кабула

Субота, 28 серпня 2021, 13:06

Субота 28 серпня стане останнім днем, коли Британія здійснює евакуацію цивільних осіб з Кабула, попри те, що забрати потрібно було б ще сотні людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це сказав голова комітету начальників штабів Збройних сил, генерал сер Нік Картер.

Він зазначив, що деякі цивільні рейси ще вилітають з Кабула до Британії, але їх вже дуже мало.

"Ми наближаємося до кінця евакуаційної операції, це станеться сьогодні протягом дня. Після цього потрібно буде вивезти наших військових на літаках, які там залишаються", - сказав він у програмі Radio 4's Today.

Він назвав вкрай сумною ситуацію з тим, що з країни не вдалося вивезти усіх людей і в Афганістані залишаються ще сотні афганців, яких планували забрати. Картер додав, що якщо їм вдасться вибратися в інший спосіб, їх готові прийняти у Британії. 

За даними Міноборони станом на п’ятницю, з 13 серпня британські евакуаційні рейси забрали з Кабула понад 14 500 людей. Серед них близько 8000 громадян Афганістану, які співпрацювали з місією або входять до інших груп, яким загрожує небезпека. 

27 серпня про завершення місії оголосила Франція, з аеропорту Кабула вилетіли у тому числі її останні військові. Закінчила свою місію і Німеччина, перші літаки з військовими вже прибули додому. Перед тим завершили місію Польща, Данія, Бельгія.

Нагадаємо, 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США, двоє громадян Британії та дитина одного з громадян Британії. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200

США заявили, що вже завдали у відповідь удару по керівнику терористичної організації ІДІЛ-Х, афганської гілки "Ісламської держави", яку вважають відповідальною за атаку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанВелика Британія
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