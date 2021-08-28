Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Великобритания в субботу прекратит эвакуацию гражданских из Кабула

Суббота, 28 августа 2021, 13:06

Суббота 28 августа станет последним днем, когда Британия осуществляет эвакуацию гражданских лиц из Кабула, несмотря на то, что забрать нужно было бы еще сотни людей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сказал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил, генерал сэр Ник Картер.

Он отметил, что некоторые гражданские рейсы еще вылетают из Кабула в Британии, но их уже очень мало.

"Мы приближаемся к концу эвакуационной операции, это произойдет сегодня в течение дня. После этого нужно будет вывезти наших военных на самолетах, которые там остаются", - сказал он в программе Radio 4's Today.

Он назвал крайне печальной ситуацию с тем, что в Афганистане остаются еще сотни афганцев, которых планировали забрать. Картер добавил, что если им удастся выбраться иным способом, их готовы принять в Британии.

По данным Минобороны состоянию на пятницу, с 13 августа британские эвакуационные рейсы забрали из Кабула более 14 500 человек. Среди них около 8000 граждан Афганистана, которые сотрудничали с миссией или входят в группы, которым может угрожать опасность.

27 августа о завершении миссии объявила Франция, из аэропорта Кабула вылетели в том числе её последние военные. Закончила свою миссию и Германия, первые самолеты с военными уже прибыли домой. Перед тем завершили миссию Польша, Дания, Бельгия.

Напомним, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Британии и ребенок одного из граждан Британии. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

США заявили, что уже нанесли ответный удар по руководителю террористической организации и деловые-Х, афганской ветви "Исламского государства", которую считают ответственной за атаку.

Темы: АфганистанВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

США начали вывод войск из аэропорта Кабула

исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Все новости...
Афганистан
Франция прекратила эвакуацию из Кабула, военные покинули аэропорт
Афганистан: США после теракта в Кабуле ликвидировали боевика ИГ
США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка без сопровождения взрослых
Последние новости
01:42
Свитолина завоевала 16-й титул WTA
00:58
Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии
00:28
фото
00:03
Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
23:33
Кулеба пригрозил "испортить жизнь" Поклонской, в РФ собрались ее защищать
22:57
В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
22:30
Украина эвакуировала из Афганистана уже более 600 человек – Ермак
22:08
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в пятницу
21:46
"Динамо" унизило "Колос" в матче 6 тура Премьер-Лиги
21:33
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
Все новости...