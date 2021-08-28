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Великобритания в субботу прекратит эвакуацию гражданских из Кабула

Суббота, 28 августа 2021, 13:06

Суббота 28 августа станет последним днем, когда Британия осуществляет эвакуацию гражданских лиц из Кабула, несмотря на то, что забрать нужно было бы еще сотни людей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сказал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил, генерал сэр Ник Картер.

Он отметил, что некоторые гражданские рейсы еще вылетают из Кабула в Британии, но их уже очень мало.

"Мы приближаемся к концу эвакуационной операции, это произойдет сегодня в течение дня. После этого нужно будет вывезти наших военных на самолетах, которые там остаются", - сказал он в программе Radio 4's Today.

Он назвал крайне печальной ситуацию с тем, что в Афганистане остаются еще сотни афганцев, которых планировали забрать. Картер добавил, что если им удастся выбраться иным способом, их готовы принять в Британии.

По данным Минобороны состоянию на пятницу, с 13 августа британские эвакуационные рейсы забрали из Кабула более 14 500 человек. Среди них около 8000 граждан Афганистана, которые сотрудничали с миссией или входят в группы, которым может угрожать опасность.

27 августа о завершении миссии объявила Франция, из аэропорта Кабула вылетели в том числе её последние военные. Закончила свою миссию и Германия, первые самолеты с военными уже прибыли домой. Перед тем завершили миссию Польша, Дания, Бельгия.

Напомним, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Британии и ребенок одного из граждан Британии. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

США заявили, что уже нанесли ответный удар по руководителю террористической организации и деловые-Х, афганской ветви "Исламского государства", которую считают ответственной за атаку.

Темы: АфганистанВеликобритания
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