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МОЗ України розриває контракт з Serum Institute of India - Ляшко

Субота, 28 серпня 2021, 14:33

Міністерство охорони здоров’я почало розривати контракт щодо поставки протиковідних вакцин з індійською компанією Serum Institute of India через те, що вона не виконала своїх зобов’язань.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів на посаді

Пряма мова: "Serum Institute of India не виконав повністю жодних своїх контрактних зобов’язань. Приймається політичне рішення, я буду розривати контракт з Serum Institute of India. І по півтора мільйонах Covishield, і по 10 мільйонах Novavax. 

Україна внесла передплату, але в контракті чітко прописана можливість розірвання і міжнародна закупівельна організація Crown Agency буде працювати над цим".

Деталі: Сума передплати не розголошується, оскільки Україна працювала з Serum Institute of India через британського посередника Crown Agency. Єдине, що відомо – передплату по Novovax Україна зробила на два мільйони доз.

Ляшко розповідає, що представники Serum Institute of India, які зустрічались як з міністром, так і з президентом у Києві, пояснили неможливість виконати свої зобов’язання по контракту тим, що в них виникла велика потреба у вакцині через спалах у самій Індії – прем’єр країни нібито заборонив відправляти вакцину на експорт.

Ляшко запевняє, що навіть без співпраці з індійським інститутом, в Україні достатньо вакцини та контрактів.

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціяЛяшко ВікторІндіяМОЗ


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