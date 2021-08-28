Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ Украины разрывает контракт с Serum Institute of India – Ляшко

Суббота, 28 августа 2021, 14:33

Министерство здравоохранения начало разрывать контракт на поставку противоковидних вакцин с индийской компанией Serum Institute of India из-за того, что она не выполнила своих обязательств.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней на должности

Прямая речь: "Serum Institute of India не выполнил полностью никаких своих контрактных обязательств. Принимается политическое решение, я буду разрывать контракт с Serum Institute of India. И на полтора миллиона Covishield, и на 10 миллионов Novavax.

Украина внесла предоплату, но в контракте четко прописана возможность расторжения и международная закупочная организация Crown Agency будет работать над этим".

Детали: Сумма предоплаты не разглашается, поскольку Украина работала с Serum Institute of India через британского посредника Crown Agency. Единственное, что известно - предоплату по Novovax Украина сделала на два миллиона доз.

Ляшко рассказывает, что представители Serum Institute of India, которые встречались как с министром, так и с президентом в Киеве, объяснили невозможность выполнить свои обязательства по контракту тем, что у них возникла большая потребность в вакцине из-за вспышки в самой Индии - премьер страны якобы запретил отправлять вакцину на экспорт.

Ляшко уверяет, что даже без сотрудничества с индийским институтом, у Украины достаточно вакцин и контрактов.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияЛяшко ВикторИндияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

США начали вывод войск из аэропорта Кабула

исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Все новости...
вакцинация
"Праздники и после праздников": Ляшко объяснил, почему не сделали 10 млн прививок за лето
В Японии изучают два случая смерти людей после Covid-вакцинации Модерной
В Украине сделали еще 166 тысяч прививок против коронавируса
Последние новости
01:42
Свитолина завоевала 16-й титул WTA
00:58
Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии
00:28
фото
00:03
Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
23:33
Кулеба пригрозил "испортить жизнь" Поклонской, в РФ собрались ее защищать
22:57
В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
22:30
Украина эвакуировала из Афганистана уже более 600 человек – Ермак
22:08
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в пятницу
21:46
"Динамо" унизило "Колос" в матче 6 тура Премьер-Лиги
21:33
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
Все новости...