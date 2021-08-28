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У штабі розповіли деталі обстрілу Авдіївки російськими найманцями

Субота, 28 серпня 2021, 15:27
У штабі розповіли деталі обстрілу Авдіївки російськими найманцями
Фото: штаб ООС у Facebook

28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, Укрзалізниці довелося частково обмежити рух потягів.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм. Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь.

 
Фото: штаб ООС у Facebook

Внаслідок обстрілу гібридні війська РФ пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

 
Фото: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження.

Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога".

 
Фото: штаб ООС у Facebook

Нагадаємо:

  • Через артилерійський обстріл, який здійснили російські найманці з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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