Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В штабе рассказали детали обстрела Авдеевки российскими наемниками

Суббота, 28 августа 2021, 15:27
Фото: штаб ООС в Facebook

28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Сообщается, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и из артиллерии калибра 122 мм. Украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь.

 
Фото: штаб ООС в Facebook

В результате обстрела гибридные войска РФ повредили объекты гражданской инфраструктуры Авдеевки.

Пострадавших среди местного населения нет.

 
Фото: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Об указаном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательное нежелание соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, и значительный материальный ущерб местным жителям.

На обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника".

 
Фото: штаб ООС в Facebook

Напомним:

Из-за артиллерийского обстрела, который в субботу осуществили российские наемники из неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

США начали вывод войск из аэропорта Кабула

исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Все новости...
война
Боевики ранили трех украинских военных
Гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, движение поездов на Донетчине ограничено
Афганистан: США после теракта в Кабуле ликвидировали боевика ИГ
Последние новости
01:42
Свитолина завоевала 16-й титул WTA
00:58
Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии
00:28
фото
00:03
Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
23:33
Кулеба пригрозил "испортить жизнь" Поклонской, в РФ собрались ее защищать
22:57
В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
22:30
Украина эвакуировала из Афганистана уже более 600 человек – Ермак
22:08
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в пятницу
21:46
"Динамо" унизило "Колос" в матче 6 тура Премьер-Лиги
21:33
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
Все новости...