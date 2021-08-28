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В штабе рассказали детали обстрела Авдеевки российскими наемниками

Суббота, 28 августа 2021, 15:27
В штабе рассказали детали обстрела Авдеевки российскими наемниками
Фото: штаб ООС в Facebook

28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Сообщается, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и из артиллерии калибра 122 мм. Украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь.

 
Фото: штаб ООС в Facebook

В результате обстрела гибридные войска РФ повредили объекты гражданской инфраструктуры Авдеевки.

Пострадавших среди местного населения нет.

 
Фото: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Об указаном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательное нежелание соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, и значительный материальный ущерб местным жителям.

На обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника".

 
Фото: штаб ООС в Facebook

Напомним:

Из-за артиллерийского обстрела, который в субботу осуществили российские наемники из неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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