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Про наступні поставки вакцини Moderna мова поки не йде – Ляшко

Субота, 28 серпня 2021, 18:50
фото КМУ

Додаткові поставки вакцини Moderna для першої дози поки не плануються.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вакцини Moderna було завезено 2,2 млн і чітко було розподілено її використання. Зараз розвозимо по регіонах для другої дози. Вакцина Moderna поки доступна українцям для другої дози. Додатково поки мова не йде про наступні поставки цієї вакцини.

Спочатку було зарезервовано на національному складі необхідну кількість для другої дози, відповідно до потреби на другу дозу, вакцину розвозять в регіони. Тому для першої дози Moderna зараз недоступна".

Примітка: Спочатку агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що, за словами Ляшка, поставки в Україну вакцини Moderna для першої дози відновляться після використання вже завезеної кількості цієї вакцини, проте потім виправило цю інформацію.

Деталі: Щодо однодозної вакцини Janssen компанії Johnson&Johnson, яка вже зареєстрована в Україні, Ляшко уточнив, що в даний час поставок цієї вакцини в Україні немає, але, "можливо, і буде".

"Зараз в Україні різних вакцин більш 11 млн доз, поставки збільшуються. Завозити ще один вакцинний продукт вже, напевно, буде недоречно. Хоча ми працюємо над цим і, можливо, завеземо", - сказав він.

Як зазначив Ляшко, якби в літній період в Україні використовувалася однодозова вакцина Janssen, то країна досягла б рівня в 5 млн повністю вакцинованих громадян.

"Коли ми говорили, що до кінця літа буде 5 млн повністю вакцинованих людей, ми розуміли: якби була не Moderna з 2,2 млн доз, а Janssen, то було б 5 млн повністю вакцинованих людей", - сказав він.

Що передувало: 26 серпня у МОЗ повідомили, що наразі вакцина Moderna наявна лише на місцях і буде використовуватися виключно для другої дози. Там додали, що додаткових поставок вакцини найближчим часом не буде.

Теми: Ляшко Вікторвакцинація


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