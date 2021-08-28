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О следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

Суббота, 28 августа 2021, 18:50
О следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко
фото КМУ

Дополнительные поставки вакцины Moderna для первой дозы пока не планируются.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Вакцина Moderna пока доступна украинцам для второй дозы. Дополнительно пока речь не идет о следующих поставках этой вакцины.

Изначально было зарезервировано на национальном складе необходимое количество для второй дозы, в соответствии с потребностью на вторую дозу, вакцину развозят в регионы. Поэтому для первой дозы Moderna сейчас недоступна".

Примечание: Сначала агентство Интерфакс-Украина сообщило, что, по словам Ляшко, поставки в Украину вакцины Moderna для первой дозы возобновятся после использования уже завезенного количества этой вакцины, однако потом исправило эту информацию.

Детали: Относительно однодозной вакцины Janssen компании Johnson&Johnson, которая уже зарегистрирована в Украине, Ляшко уточнил, что в настоящее время поставок этой вакцины в Украину нет, но, "возможно, и будет".

"Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем", - сказал он.

Как отметил Ляшко, если бы в летний период в Украине использовалась однодозовая вакцина Janssen, то страна достигла бы уровня в 5 млн полностью вакцинированных граждан.

"Когда мы говорили, что до конца лета будет 5 млн полностью вакцинированных людей, мы понимали: если бы была не Moderna с 2,2 млн доз, а Janssen, то было бы 5 млн полностью вакцинированных людей", - сказал он.

Что предшествовало: 26 августа в Минздраве сообщили, что сейчас вакцина Moderna доступна только на местах и будет использоваться исключительно для второй дозы. Там добавили, что дополнительных поставок вакцины в ближайшее время не будет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Викторвакцинация
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