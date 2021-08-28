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З весни 2022 року рецептурні ліки продаватимуть тільки за e-рецептом

Субота, 28 серпня 2021, 19:10
З весни 2022 року рецептурні ліки продаватимуть тільки за e-рецептом

Відпуск усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий тільки за електронним рецептом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі журналістам в суботу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт".

Деталі: Як зазначив Ляшко, такий захід є однією з умов нашої подальшої дискусії про медичне страхування.

Він нагадав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами буде здійснюватися за електронним рецептом в рамках Державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів.

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинаЛяшко Віктор
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