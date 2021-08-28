С весны 2022 года рецептурные препараты будут продавать только по e-рецепту

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в субботу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт".

Детали: Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.