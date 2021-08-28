Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

С весны 2022 года рецептурные препараты будут продавать только по e-рецепту

Суббота, 28 августа 2021, 19:10

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в субботу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт".

Детали: Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.

Темы: медицинаЛяшко Виктор
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

США начали вывод войск из аэропорта Кабула

исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Все новости...
медицина
МОЗ планирует ревакцинацию против COVID через год, сертификат действует полгода
Главный санитарный врач: Пандемия продлится еще 2-5 лет
Новый рекорд вакцинации: более 173 тысяч привитых за день украинцев
Последние новости
04:56
Британия прекратила эвакуацию гражданских из Кабула
03:58
Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской
02:52
В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"
01:58
В Берлине тысячи людей вышли на митинги за и против карантинных ограничений
01:42
Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA
00:58
Более 500 мигрантов на рыбацкой лодке спасла береговая охрана Италии
00:28
фотоОккупанты на Донбассе второй раз за неделю обстреляли поселок Травневе
00:03
Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
23:33
Кулеба пригрозил "испортить жизнь" Поклонской, в РФ собрались ее защищать
22:57
В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
Все новости...