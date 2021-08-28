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"Динамо" принизило "Колос" у матчі 6 туру Прем'єр-Ліги

Субота, 28 серпня 2021, 21:46
фото: Facebook "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі 6 туру української Прем'єр-Ліги з рахунком 7:0 розгромило "Колос" з Ковалівки.

Поєдинок пройшов у суботу 28 серпня на НСК "Олімпійський".

Гра була зроблена динамівцями ще в першому таймі, коли у ворота "Колоса" залетіло шість м`ячів. На п`ятій хвилині після удару з кута штрафного майданчика від Де Пени було відкрито рахунок – 1:0. Через чотири хвилини після пасу від Олександра Шкуріна м`яч на свій рахунок записав Микола Шапаренко – 2:0.

До третього забитого голу "Динамо" мало ще кілька моментів, але пару сейвів видав голкіпер "Колоса" Владислав Маханьков. На 25-й хвилині після подачі кутового Томаш Кенздзьора ударом головою забиває третій гол у ворота "Колоса".

На 34-й хвилині після елегантного удару через воротаря "Колоса" Віталій Буяльский забиває четвертий м`яч. Далі дубль у свій актив записав Де Пена після чергового ляпу захисників "Колоса" – 5:0. Довершив розгром команди з Ковалівки у першому таймі Віктор Циганков, який замкнув простріл на штанзі.

У заключні 45-ть хвилин "Динамо" пошкодувало "Колос", забивши лише один гол. На 68-й хвилині після пасу від Віталія Миколенка Циганков робить дубль в цій грі – 7:0.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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