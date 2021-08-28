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"Динамо" унизило "Колос" в матче 6 тура Премьер-Лиги

Суббота, 28 августа 2021, 21:46
фото: Facebook "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче 6 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 7:0 разгромило "Колос" из Коваливки.

Поединок прошел в субботу 28 августа на НСК "Олимпийский".

Игра была сделана динамовцами еще в первом тайме, когда в ворота "Колоса" залетело шесть мячей. На пятой минуте после удара с угла штрафной от Де Пены был открыт счет – 1:0. Через четыре минуты после паса от Александра Шкурина мяч на свой счет записал Николай Шапаренко – 2:0.

До третьего забитого гола "Динамо" имело еще несколько моментов, но пару сейвов выдал голкипер "Колоса" Владислав Маханьков. На 25-й минуте после подачи углового Томаш Кенздзера ударом головой забивает третий гол в ворота "Колоса".

На 34-й минуте после элегантного удара через вратаря "Колоса" Виталий Буяльский забивает четвертый мяч. Далее дубль в свой актив записал Де Пена после очередного ляпа защитников "Колоса" – 5:0. Довершил разгром команды из Коваливки в первом тайме Виктор Цыганков, который замкнул прострел на штанге.

В заключительные 45-ть минут "Динамо" пожалело "Колос", забив лишь один гол. На 68-й минуте после паса от Виталия Миколенко Цыганков делает дубль в этой игре – 7 0.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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