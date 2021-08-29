У Берліні тисячі людей вийшли на мітинги за і проти карантинних обмежень

У столиці Німеччини пройшли протести за і проти урядових обмежень через пандемію коронавірусу.

Джерело: АР

Деталі: Поліція заборонила 9 запланованих на суботу мітингів.

Суд ухвалив рішення дозволити одну акцію на 500 осіб, заплановану на суботу і неділю.

Проте тисячі осіб проігнорували заборону та зібралися на мітинг, аби протестувати проти урядових обмежень.

Учасники протесту рухалися берлінськими кварталами Пренцлауер-Берг та Мітте.

У місті було розміщено понад 2 000 поліцейських через протесну акцію.

За повідомленням німецьких ЗМІ, під час мітингу в Мітте поліція застосувала перцевий спрей, щоб розігнати натовп, який не хотів розходитися після закінчення протесту.

Зрештою, натовп зменшився, коли почався дощ.

Тим часом зустрічний протест із техно-музикою також зібрав кількатисячний натовп. Ці демонстранти підтримують урядові обмеження для уповільнення розповсюдження вірусу.

Берлінська поліція заявила, що розігнала учасників протесту, коли натовп став занадто великим, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

Суботні протести відбулися на тлі дебатів у Німеччині про те, чи слід вводити обмеження для невакцинованих людей, і це питання набуває все більшої актуальності через зростання кількості заражень.

Німеччина повідомила про 10 303 нових інфікувань за добу, що більше ніж на 2 000 у порівнянні з минулим тижнем.

Нагадаємо: Вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга відхилив скаргу на заборону акцій протесту ковід-десидентів.