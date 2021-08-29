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В Берлине тысячи людей вышли на митинги за и против карантинных ограничений

Воскресенье, 29 августа 2021, 01:58
Фото: dpa

В столице Германии прошли протесты за и против правительственных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Источник: AP

Детали: Полиция запретила 9 запланированных на субботу митингов.

Суд принял решение разрешить одну акцию на 500 человек, запланированную на субботу и воскресенье.

Однако тысячи людей проигнорировали запрет и собрались на митинг, чтобы протестовать против правительственных ограничений.

Протестующие двигались берлинскими кварталами Пренцлауэр-Берг и Митте.

В городе было размещено более 20 00 полицейских из-за протестной акции.

По сообщению немецких СМИ, во время митинга в Митте полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать толпу, которая не хотела расходиться после окончания протеста.

В конце концов, толпа уменьшился, когда начался дождь.

Между тем встречный протест с техно-музыкой также собрал многотысячный толпу. Эти демонстранты поддерживают правительственные ограничения для замедления распространения вируса.

Берлинская полиция заявила, что разогнала протестующих, когда толпа стала слишком большой, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Субботние протесты произошли на фоне дебатов в Германии о том, следует ли вводить ограничения для невакцинированных людей, и этот вопрос приобретает все большую актуальность из-за роста количества заражений.

Германия сообщила о 10 303 новых заражений в сутки, что больше более чем на 2 000 по сравнению с прошлой неделей.

Напомним: Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу на запрет акций протеста ковид-десидентов.

Темы: Германиякарантинкоронавирусмитинги
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