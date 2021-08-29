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У Києві судитимуть "заступника міністра палива та енергетики ДНР"

Неділя, 29 серпня 2021, 02:52

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього "заступника міністра палива та енергетики ДНР" в участі у терористичній організації.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Підозрюваний у період з липня 2014 року по 2015 рік, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра палива та енергетики ДНР", проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області щодо діяльності вказаної терористичної організації з метою схиляння до участі в ній та отримання підтримки серед жителів східних регіонів України.

Крім того підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних державних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" між собою задля координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні та зміну меж території та державного кордону України.

Також підозрюваний надавав учасникам бойового блоку "ДНР" матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у збройному протистоянні із ЗСУ, захопленні населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області, захопленні зброї та заволодінні в інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами.

Також забезпечував опалення будівель, в яких проживали учасники силового блоку "ДНР".

При цьому підозрюваний активно взаємодіяв з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій та висвітлення діяльності "ДНР", а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників антитерористичної операції.

Суд дав дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: Звинувачувальний акт щодо так званого "заступника міністра інформації "ДНР" направлено до суду: його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного режиму.

Українська правда
Теми: тероризмпрокуратурасуд


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