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В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"

Воскресенье, 29 августа 2021, 02:52

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего "заместителя министра топлива и энергетики ДНР" в участии в террористической организации.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год, занимая должность так называемого "заместителя министра топлива и энергетики ДНР", проводил агитационную работу среди населения Донецкой области о деятельности указанной террористической организации в целях склонения к участию в ней и получения поддержки среди жителей восточных регионов Украины.

Кроме того, подозреваемый налаживал взаимодействие незаконных государственных образований "Донецкая Народная Республика" и "Луганская народная республика" между собой для координации действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти в Украине и изменение границ территории и государственной границы Украины.

Также подозреваемый оказывал участникам боевого блока "ДНР" материальную и организационную помощь, обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в вооруженном противостоянии с ВСУ, захвате населенных пунктов, зданий, военных частей и других объектов на территории Донецкой области, захвате оружия и завладении в другой способ боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, транспортными средствами.

Также обеспечивал отопления зданий, в которых проживали участники силового блока "ДНР".

При этом подозреваемый активно взаимодействовал с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации и освещения деятельности "ДНР", а также дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и участников антитеррористической операции.

Суд дал разрешение на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: Обвинительный акт в отношении так называемого "заместителя министра информации "ДНР" направлено в суд по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, а также распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.

Украинская правда
Темы: терроризмпрокуратурасуд
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