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Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской

Воскресенье, 29 августа 2021, 03:58
Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской

Куба решила бороться с пандемией коронавируса, смешивая вакцины – собственного производства и китайскую.

Источник: Reuters

Детали: Куба, которая в настоящее время внедряла исключительно собственные вакцины против коронавируса, начнет использовать китайскую вакцину Sinopharm, чтобы бороться с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире.

С воскресенья органы здравоохранения будут применять в центральной провинции Сенфуегос две дозы Sinopharm в сочетании с кубинским усилителем. Об этом заявил председатель кубинского Института вакцины Финлей Висенте Верес.

На Кубе утверждают, что эффективность комбинирования вакцины составляет более 90%, не уточняя происхождения таких данных.

Неизвестно также, позволил ли кубинский регулятор применения китайской вакцины.

Власть, которая заявила в начале этого месяца, что сможет изготовить достаточное количество вакцин для всей Кубы до сентября, не объяснила, почему решила использовать иностранные.

"Министерство здравоохранения заявило, что в мае был план вакцинировать 70% населения до августа, но пока этот показатель составляет около 30%", - сказал кубинский аналитик COVID-19 Перес Риверола.

На Кубе вспышка коронавируса возникает на фоне дефицита основных товаров, включая лекарства, что вызвало недовольство правительством и привело к общенациональным протестам в прошлом месяце.

Кубинские власти, которые в основном обвиняют в экономическом кризисе усиление санкций США, приветствуют пожертвования медицинского оборудования и продуктов питания таких союзников как Китай.

Хотя непонятно, китайские вакцины были подарены или приобретены.

Темы: вакцинациякоронавирус
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