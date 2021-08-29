Окупанти на Донбасі розмістили з порушенням ліній відведення гаубиці та міномет

Російські найманці на Донбасі розмістили міномет і гаубиці з порушенням ліній відведення.

Джерело: звіт Місії ОБСЄ

Дослівно: "Місія зафіксувала 6 гаубиць та 1 міномет, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей".

Деталі: Зокрема, 4 буксирувані гаубиці "Жаба" калібру 122 мм російські найманці розмістили біля населеного пункту Біле Луганської області.

Там же розташовані і 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" (калібр – 122 мм).

Крім того, в районі населеного пункту Доля Донецької області патруль ОБСЄ помітив один буксирований міномет невстановленого типу.

Нагадаємо: У суботу ввечері внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.