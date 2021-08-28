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На Донбасі поранено ще двох українських військових

Субота, 28 серпня 2021, 21:33
На Донбасі поранено ще двох українських військових

У суботу ввечері внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний".

Деталі: Зазначається, що для припинення вогневої активності ворога українські воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Що передувало: Раніше в суботу Українська делегація в ТКГ повідомила, що під час обстрілу збройними формуваннями РФ Авдіївки та околиць поранено та отримали бойові травми 8 українських військовослужбовців.

У пресцентрі ООС згодом уточнили, що 4 військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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