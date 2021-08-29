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Оккупанты на Донбассе разместили с нарушением линий отвода гаубицы и миномет

Воскресенье, 29 августа 2021, 05:50
Оккупанты на Донбассе разместили с нарушением линий отвода гаубицы и миномет

Российские наемники на Донбассе разместили гаубицы и миномет с нарушением линий отвода.

Источник: отчет Миссии ОБСЕ

Дословно: "Миссия зафиксировала 6 гаубиц и 1 миномет, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей".

Детали: В частности, 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" калибра 122 мм российские наемники разместили у населенного пункта Белое Луганской области.

Там же расположены и 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" (калибр – 122 мм).

Кроме того, в районе населенного пункта Доля Донецкой области патруль ОБСЕ заметил один буксируемый миномет неустановленного типа.

Напомним: В субботу вечером в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕвойна
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