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Веслувальник Полянський здобув для України десяте "золото" Паралімпіади-2020

Неділя, 29 серпня 2021, 09:12
Роман Полянський, фото з Twitter @WorldRowing

Українець Роман Полянський став переможцем Паралімпійських ігор в Токіо.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Одесит виборов перше місце в академічному веслуванні у класі PR1.

Дистанцію 2000 метрів Полянський подолав за 9 хвилин 48,78 секунди, випередивши найближчого суперника із Австралії на 12 секунд.

Завдяки перемозі Романа Полянського в активі паралімпійської збірної України вже 36 нагород – 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.

Нагадаємо:

  • На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо українська стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула золоту медаль.
  • Також Україна здобула одразу 5 золотих медалей у плаванні на Паралімпіаді-2020.

Теми: Олімпіадаспорт


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