Веслувальник Полянський здобув для України десяте "золото" Паралімпіади-2020
Неділя, 29 серпня 2021, 09:12
Українець Роман Полянський став переможцем Паралімпійських ігор в Токіо.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Одесит виборов перше місце в академічному веслуванні у класі PR1.
Дистанцію 2000 метрів Полянський подолав за 9 хвилин 48,78 секунди, випередивши найближчого суперника із Австралії на 12 секунд.
Завдяки перемозі Романа Полянського в активі паралімпійської збірної України вже 36 нагород – 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.
Нагадаємо:
- На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо українська стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула золоту медаль.
- Також Україна здобула одразу 5 золотих медалей у плаванні на Паралімпіаді-2020.