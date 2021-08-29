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Гребец Полянский завоевал для Украины десятое "золото" Паралимпиады-2020

Воскресенье, 29 августа 2021, 09:12
Роман Полянский, фото из Twitter @WorldRowing

Украинец Роман Полянский стал победителем Паралимпийских игр в Токио.

Источник: Укринформ

Детали: Одессит занял первое место в академической гребле в классе PR1.

Дистанцию ​​2000 метров Полянский преодолел за 9 минут 48,78 секунды, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

Благодаря победе Романа Полянского в активе паралимпийской сборной Украины уже 36 наград – 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Напомним:

  • На XVI летних Паралимпийских играх в Токио украинская прыгунья в длину Оксана Зубковская получила золотую медаль.
  • Также Украина получила сразу 5 золотых медалей в плавании на Паралимпиаде-2020.

Темы: Олимпиадаспорт
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