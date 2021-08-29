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У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти Covid

Неділя, 29 серпня 2021, 09:58
У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти Covid
Фото з freepik.com

Протягом суботи в Україні було вакциновано проти коронавірусу ще 87,5 тисячі людей, загалом зроблено вже 8,89 млн щеплень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Повідомляється, що протягом доби 28 серпня ще 87 567 осіб вакцинувалися проти COVID-19.

Одну (першу) дозу отримали 29 772 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 57 795 громадян.

Протягом доби працювали 693 мобільні бригади, 1 941 пункт щеплення та 377 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5 295 407 людей, з них отримали одну дозу – 5 295 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 594 758 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 890 163 щеплення.

Нагадаємо:

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили (як він обіцяв перед заходом на посаду) через значну кількість святкових днів в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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