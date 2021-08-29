В Минздраве отчитались о ходе кампании вакцинации против Covid

В течение субботы в Украине было вакцинировано против коронавируса еще 87,5 тыс. человек, всего сделано уже 8,89 млн прививок.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сообщается, что в течение суток 28 августа еще 87 567 человек вакцинировались против COVID-19.

Одну (первую) дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы (получили вторую дозу) – 57 795 граждан.

В течение суток работали 693 мобильные бригады, 1941 пункт прививки и 377 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 890 163 прививки.

Напомним:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 млн прививок против коронавируса за лето не сделали (как он обещал перед заходом на должность) из-за большого количества праздничных дней в Украине.

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