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В Минздраве отчитались о ходе кампании вакцинации против Covid

Воскресенье, 29 августа 2021, 09:58
В Минздраве отчитались о ходе кампании вакцинации против Covid
Фото с freepik.com

В течение субботы в Украине было вакцинировано против коронавируса еще 87,5 тыс. человек, всего сделано уже 8,89 млн прививок.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сообщается, что в течение суток 28 августа еще 87 567 человек вакцинировались против COVID-19.

Одну (первую) дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы (получили вторую дозу) – 57 795 граждан.

В течение суток работали 693 мобильные бригады, 1941 пункт прививки и 377 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 890 163 прививки.

Напомним:

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 млн прививок против коронавируса за лето не сделали (как он обещал перед заходом на должность) из-за большого количества праздничных дней в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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