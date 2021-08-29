Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Минздраве отчитались о ходе кампании вакцинации против Covid

Воскресенье, 29 августа 2021, 09:58
Фото с freepik.com

В течение субботы в Украине было вакцинировано против коронавируса еще 87,5 тыс. человек, всего сделано уже 8,89 млн прививок.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сообщается, что в течение суток 28 августа еще 87 567 человек вакцинировались против COVID-19.

Одну (первую) дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы (получили вторую дозу) – 57 795 граждан.

В течение суток работали 693 мобильные бригады, 1941 пункт прививки и 377 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 890 163 прививки.

Напомним:

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 млн прививок против коронавируса за лето не сделали (как он обещал перед заходом на должность) из-за большого количества праздничных дней в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоВстречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов

Столкновения в Одессе: среди нападавших было 12 несовершеннолетних

Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"

После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле

Все новости...
вакцинация
Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской
О следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко
"Праздники и после праздников": Ляшко объяснил, почему не сделали 10 млн прививок за лето
Последние новости
23:13
США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан
22:29
дополненоВстречу Зеленского и Байдена снова перенесли
22:13
Разумков предложил Данилову трибуну: чтоб показал, на кого давят олигархи
21:39
Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов
20:33
Столкновения в Одессе: среди нападавших было 12 несовершеннолетних
20:27
Во Франции не будут требовать "паспорта здоровья" для голосования на выборах
19:55
Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"
19:35
Новости экономики: гарантии для сохранения транзита и последствия отказа от декларирования
19:27
Зеленский хочет за 1,5 года закрыть очередь на жилье для семей погибших и ветеранов
19:04
"Шахтер" в меньшинстве теряет очки в Ужгороде
Все новости...