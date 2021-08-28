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"Свята і після свят": Ляшко пояснив, чому не зробили 10 млн щеплень за літо

Субота, 28 серпня 2021, 14:56

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили, як він обіцяв перед заходом на посаду, через значну кількість святкувань в Україні.

Джерело: Ляшко на зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів на посаді

Пряма мова: "Коли я заходив на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяв, що пріоритетом буде вакцинація проти Covid. Щоб українці могли вакцинуватись, подорожувати і працювати. Я в принципі цю обіцянку виконав(...)

Якби не ці свята і не українські "після свят", ми спокійно попали б і в 10 мільйонів до кінця літа. Зараз можливо буде (ця цифра – УП) із затримкою в тиждень. Ми маємо 8,8 млн (8 802 596 щеплень – УП), але ми розуміємо, що попереду ще 4 дні, з них одна субота – робоча. І, хай на вересень, 10 мільйонів уколів будуть. Вакцина є".

Деталі: Усього за весь час вакцинальної кампанії, з лютого по серпень, в Україні зробили трохи менше 9 мільйонів щеплень – це менше, ніж міністр анонсував за літо.

Утім з червня в Україні справді значно зросла добова кількість щеплень.

Нагадаємо:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко Віктор


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