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"Свята і після свят": Ляшко пояснив, чому не зробили 10 млн щеплень за літо

Субота, 28 серпня 2021, 14:56
Свята і після свят: Ляшко пояснив, чому не зробили 10 млн щеплень за літо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили, як він обіцяв перед заходом на посаду, через значну кількість святкувань в Україні.

Джерело: Ляшко на зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів на посаді

Пряма мова: "Коли я заходив на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяв, що пріоритетом буде вакцинація проти Covid. Щоб українці могли вакцинуватись, подорожувати і працювати. Я в принципі цю обіцянку виконав(...)

Якби не ці свята і не українські "після свят", ми спокійно попали б і в 10 мільйонів до кінця літа. Зараз можливо буде (ця цифра – УП) із затримкою в тиждень. Ми маємо 8,8 млн (8 802 596 щеплень – УП), але ми розуміємо, що попереду ще 4 дні, з них одна субота – робоча. І, хай на вересень, 10 мільйонів уколів будуть. Вакцина є".

Деталі: Усього за весь час вакцинальної кампанії, з лютого по серпень, в Україні зробили трохи менше 9 мільйонів щеплень – це менше, ніж міністр анонсував за літо.

Утім з червня в Україні справді значно зросла добова кількість щеплень.

Нагадаємо:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко Віктор
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